Marras carica la Maceratese | C’è qualità vogliamo stupire
"Sotto di un gol non ribalti un risultato contro una squadra molto forte come L’Aquila se non stai attento a ogni dettaglio e se non hai qualità". Niccolò Marras, trequartista della Maceratese, ha segnato il rigore del 2-1 sugli abruzzesi assegnato per il fallo su Cirulli che aveva messo in azione con un bellissimo assist in profondità. "Domenica – aggiunge – si è vista di nuovo quella voglia di fare bene, di stupire e di giocare bene mostrate a Teramo, anche se lì il risultato non ci ha dato ragione". Il giocatore scende nei particolari. "Abbiamo fornito contro L’Aqujila – spiega – una grande prestazione senza snaturarci, facendo vedere il nostro gioco che ci dà punti e soddisfazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
