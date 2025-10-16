Marracash presenta l’inedito cofanetto Qualcosa in cui credere

Milano, 16 ott. (askanews) – Dopo la conclusione del Marra stadi25, che lo ha incoronato come il primo rapper italiano in tour negli stadi, e l’imminente partenza del Marra Palazzi 25, Marracash presenta “Qualcosa in cui credere”, l’inedito cofanetto – disponibile sullo shop Universal Music Italia da venerdì 31 ottobre – contenente i tre album che compongono la Trilogia: “Persona”, “Noi, Loro, Gli Altri” e “È finita la pace”. Arricchisce il box set l’omonimo e inedito libro “Qualcosa in cui credere” di Marracash, edito da Rizzoli Lizard, in cui l’artista, insieme al giornalista Claudio Cabona, sviscera i tre album manifesto attraverso aneddoti, riflessioni, visioni, ferite, idee e valori che hanno animato la genesi dei progetti discografici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it