Marracash annuncia QUALCOSA IN CUI CREDERE | box set della Trilogia con libro inedito dal 31 ottobre

Dopo il trionfo di MARRA STADI25 e in vista dell’ imminente MARRA PALAZZI25, Marracash presenta “QUALCOSA IN CUI CREDERE”, un cofanetto disponibile dal 31 ottobre che raccoglie i tre album della Trilogia – “Persona”, “Noi, Loro, Gli Altri” ed “È finita la pace” – e un libro inedito omonimo, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Marracash insieme al giornalista Claudio Cabona. Indice. Cosa c’è dentro il cofanetto “QUALCOSA IN CUI CREDERE” di Marracash. La Trilogia: crisi, scontro, accettazione. Numeri e impatto: la Trilogia che ha cambiato il rap italiano. Dal palco agli stadi: MARRA STADI25 e MARRA PALAZZI25. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

