Marracash annuncia QUALCOSA IN CUI CREDERE | box set della Trilogia con libro inedito dal 31 ottobre
Dopo il trionfo di MARRA STADI25 e in vista dell’ imminente MARRA PALAZZI25, Marracash presenta “QUALCOSA IN CUI CREDERE”, un cofanetto disponibile dal 31 ottobre che raccoglie i tre album della Trilogia – “Persona”, “Noi, Loro, Gli Altri” ed “È finita la pace” – e un libro inedito omonimo, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Marracash insieme al giornalista Claudio Cabona. Indice. Cosa c’è dentro il cofanetto “QUALCOSA IN CUI CREDERE” di Marracash. La Trilogia: crisi, scontro, accettazione. Numeri e impatto: la Trilogia che ha cambiato il rap italiano. Dal palco agli stadi: MARRA STADI25 e MARRA PALAZZI25. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Marracash annuncia una nuova data a Milano #Marracash - X Vai su X
MARRACASH info 06 48903278 Marracash registra il secondo sold out a Milano e annuncia la terza data! 13 Dicembre 2025 | Palazzo dello Sport, ROMA Biglietti disponibili Acquista il tuo biglietto nel nostro punto vendita a Piazza della - facebook.com Vai su Facebook
MARRACASH esce “Qualcosa in cui credere” il cofanetto della trilogia e il libro omonimo - Il box set raccoglie la sua Trilogia – Persona, Noi, Loro, Gli Altri ed È finita la pace – insieme al libro omoni ... newsic.it scrive
Marracash presenta l’inedito cofanetto “Qualcosa in cui credere” - (askanews) – Dopo la conclusione del Marra stadi25, che lo ha incoronato come il primo rapper italiano in tour negli stadi, e l’imminente partenza del Marra Palazzi 25, Marracash prese ... Lo riporta msn.com
Marracash pubblica "Qualcosa in cui credere". Tutte le date del tour nei palasport - Dopo la conclusione del tour Marra Stadi25, che lo ha visto come primo rapper italiano a esibirsi negli stadi, e in vista dell’imminente Marra Palazzi25, . Si legge su ondarock.it