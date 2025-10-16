In Cile, nella semifinale dei Mondiali Under 20, il Marocco ha scritto una pagina surreale — e per certi versi rivoluzionaria — della sua storia calcistica. Ha vinto ai rigori contro la Francia e ha conquistato la finale: affronterà l’Argentina. Ma come ci è arrivato in finale? Ai rigori. Il suo allenatore, il belga-marocchino Mohamed Ouahbi, ha cambiato due volte i portieri nella semifinale contro la Francia di Elyaz Zidane il figlio di Zinedine. Il primo portiere (Gomis) si è infortunato al 64esimo ed è stato sostituito da Benchaouch. Arrivati ai rigori, al 120esimo, il ct (ex allenatore delle giovanili e assistente tecnico dell’Anderlecht) lo ha sostituito e ha fatto entrare il terzo portiere Mesbahi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marocco in finale al Mondiale Under 20: il ct imita Van Gaal e fa parare i rigori al terzo portiere che ha la borraccia magica