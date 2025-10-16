Marocco Francia U20 succede di tutto! Transalpini sconfitti ai rigori grazie al terzo portiere entrato allo scadere

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamoroso al Mondiale U20: il Marocco elimina la Francia ai rigori, decisivo il terzo portiere entrato all’ultimo minuto Sarà Argentina-Marocco la finale del Mondiale Under 20. L’appuntamento è fissato per la notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, con calcio d’inizio all’1:00 ora italiana. La sfida per il terzo posto, invece, vedrà di fronte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

marocco francia u20 succede di tutto transalpini sconfitti ai rigori grazie al terzo portiere entrato allo scadere

© Calcionews24.com - Marocco Francia U20, succede di tutto! Transalpini sconfitti ai rigori grazie al terzo portiere entrato allo scadere

Scopri altri approfondimenti

marocco francia u20 succedeIl Marocco usa tre portieri contro la Francia e vola in finale del Mondiale U20: non era mai successo - Il Marocco è nella storia: cambia tre volte il portiere e conquista la finale del Mondiale U20 ai rigori contro la Francia ... Si legge su fanpage.it

marocco francia u20 succedeMondiale U20, la finale sarà Marocco-Argentina: Francia fuori ai rigori, piegata la Colombia - 20 ha consacrato due favole diverse: quella dell’Argentina, che ha piegato la Colombia con mestiere. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Marocco Francia U20 Succede