Marocco Francia U20 succede di tutto! Transalpini sconfitti ai rigori grazie al terzo portiere entrato allo scadere

Clamoroso al Mondiale U20: il Marocco elimina la Francia ai rigori, decisivo il terzo portiere entrato all'ultimo minuto Sarà Argentina-Marocco la finale del Mondiale Under 20. L'appuntamento è fissato per la notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, con calcio d'inizio all'1:00 ora italiana. La sfida per il terzo posto, invece, vedrà di fronte .

