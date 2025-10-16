Markus Söder incontra Pier Silvio Berlusconi | firmato un Memorandum tra MFE e il Governo della Baviera

Il Primo Ministro dello Stato Federale di Baviera, Dr. Markus Söder, ha incontrato oggi Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MEDIAFOREUROPE, presso la Cancelleria di Stato Bavarese a Monaco. Nel corso dell’incontro, le due parti hanno firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale e territoriale, in particolare nei settori della produzione di contenuti, innovazione nei media, tecnologia, industrie creative e sviluppo delle competenze. Söder e Berlusconi hanno sottolineato l’importanza di Monaco come principale hub europeo dei media e dell’intrattenimento, ribadendo il valore di un’industria mediatica locale forte, in grado di generare formati originali e nuovi linguaggi narrativi. 🔗 Leggi su Panorama.it

