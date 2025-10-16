Marito e moglie trovati morti in casa a colpi di arma da fuoco | omicidio-suicidio a San Benedetto del Tronto

Le vittime della tragedia, una coppia senza figli, sono entrambi ottantenni: lui Mario Cutella e lei Vanda Venditti. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per chiarire ogni aspetto della vicenda. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il marito a uccidere la consorte prima di rivolgere l'arma contro sé stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

