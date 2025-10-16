Marinozzi nuova avventura dopo l’addio a Sky Sport | approda a DAZN
Nuova avventura per Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, dopo l'addio di qualche mese fa a Sky Sport: lavorerà a DAZN. 🔗 Leggi su Golssip.it
Altre letture consigliate
Marinozzi: "Mi piacerebbe vedere un #Leao alla #Vinicius" - X Vai su X
#Milan, il giornalista Andrea #Marinozzi ha detto la sua in un'analisi su Youtube, rispetto alle migliorie apportate da #Allegri ai #rossoneri - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Marinozzi entra nella squadra di DAZN - Con l’ingresso di Andrea Marinozzi, DAZN rafforza la propria squadra con una voce di grande esperienza e sensibilità, capace di raccontare il calcio con passione, profondità e uno stile inconfondibile ... msn.com scrive