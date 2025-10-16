Marinali Acea | L’arte e il cinema strumenti per educare i giovani alla tutela dell’acqua

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acea promuove il contest “I Mille Volti dellAcqua” con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a diventare custodi dell’acqua per il futuro. Il linguaggio artistico e cinematografico è uno strumento particolarmente efficace per stimolare un cambiamento culturale.” Così Barbara Marinali, presidente di Acea, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso “I Custodi dell’Acqua” che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

marinali acea l8217arte e il cinema strumenti per educare i giovani alla tutela dell8217acqua

© Ildifforme.it - Marinali (Acea): “L’arte e il cinema strumenti per educare i giovani alla tutela dell’acqua”

Scopri altri approfondimenti

marinali acea l8217arte cinemaFesta Roma, Marinali (Acea): "Vogliamo sensibilizzare giovani generazioni a diventare custodi dell’acqua" - “Per il secondo anno consecutivo Acea promuove il contest “I Mille Volti dell’Acqua”, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a diventare custodi dell’acqu ... Lo riporta msn.com

marinali acea l8217arte cinemaMarinali (Acea): “L’arte e il cinema strumenti per educare i giovani alla tutela dell’acqua” - “Acea promuove il contest “I Mille Volti dell’Acqua” con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a diventare custodi dell’acqua per il futuro. Da pianetagenoa1893.net

Marinali a capo di Acea - Milano Finanza, Barbara Marinali è la nuova presidente di Acea e prende il posto di Michaela Castelli, che si è dimessa il 14 febbraio scorso. Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Marinali Acea L8217arte Cinema