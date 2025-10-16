Maria Rosaria Boccia fa dietrofront candidata con Bandecchi alle regionali in Campania possibile sfida con Sangiuliano - VIDEO
Una vera e propria marcia indietro quella della Boccia, che qualche giorno fa asseriva con assoluta certezza di non volersi candidare, mentre Bandecchi sosteneva di volerci provare fino alla fine Maria Rosaria Boccia fa dietrofront e accetta le avance di Stefano Bandecchi. L'imprenditrice di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maria Rosaria Boccia ha detto che si candiderà alle elezioni regionali in Campania - X Vai su X
Maria Rosaria Boccia si candida alle elezioni regionali in Campania con Stefano Bandecchi Potrebbe così trovarsi a sfidare Gennaro Sangiuliano, candidato come capolista nelle fila di Fratelli d'Italia: https://fanpa.ge/NUQg6 - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: il sì mentre il sindaco di Terni fa il pizzaiolo a Napoli - L’annuncio è arrivato ieri, mercoledì 15 ottobre, a Napoli, durante la visita del leader di ... Scrive corrieredellumbria.it
Maria Rosaria Boccia ha detto che si candiderà alle elezioni regionali in Campania - Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice protagonista dello scandalo che portò alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha detto che si candiderà alle elezioni regionali in Campani ... Secondo ilpost.it
Campania, Boccia pronta a correre con Bandecchi: aria di derby con Sangiuliano - Oggi è il giorno in cui Maria Rosaria Boccia scioglierà le riserve sulla sua candidatura in Campania con la lista di Bandecchi. Scrive iltempo.it