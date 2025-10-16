Maria Rosaria Boccia fa dietrofront candidata con Bandecchi alle regionali in Campania possibile sfida con Sangiuliano - VIDEO

16 ott 2025

Una vera e propria marcia indietro quella della Boccia, che qualche giorno fa asseriva con assoluta certezza di non volersi candidare, mentre Bandecchi sosteneva di volerci provare fino alla fine Maria Rosaria Boccia fa dietrofront e accetta le avance di Stefano Bandecchi. L'imprenditrice di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maria rosaria boccia fa dietrofront candidata con bandecchi alle regionali in campania possibile sfida con sangiuliano video

© Ilgiornaleditalia.it - Maria Rosaria Boccia fa dietrofront, candidata con Bandecchi alle regionali in Campania, possibile sfida con Sangiuliano - VIDEO

