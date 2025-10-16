Maria Rosaria Boccia candidata alle regionali in Campania
Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dal governo dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, correrà in Campania sotto le bandiere del movimento guidato dal sindaco di Terni. A far pendere l’imprenditrice per il sì – dopo le iniziali titubanze – un incontro serale a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali Campania, Bandecchi candida Maria Rosaria Boccia: “Siamo una coppia politica”. Potrebbe sfidare Sangiuliano - X Vai su X
L'imprenditrice Campana Maria Rosaria Boccia è pronta a scendere in campo. Sarà candidata alle regionali in Campania con Stefano Bandecchi - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia contro Sangiuliano, atto II? Bandecchi la candida in Campania, Genny ci pensa - "Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi" l'annuncio ironico del leader di Alternativa Popolare ... Come scrive blitzquotidiano.it
Maria Rosaria Boccia candidata alle elezioni regionali in Campania - L'imprenditrice di Pompei protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dal governo dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, correrà per il movimento guidato dal sindaco ... Segnala tg24.sky.it
Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi in Campania: possibile sfida con Gennaro Sangiuliano - L'imprenditrice napoletana correrà alle elezioni regionali con il movimento guidato dal sindaco di Terni (ma non dovrebbe essere capolista). Secondo today.it