María Oruña quando la novela negra incontra i racconti di fantasmi
In una affascinante versione del classico della «casa infestata», The Others, scritto e diretto nel 2001 da Alejandro Amenábar, Nicole Kidman e i suoi due figli devono fare i conti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
L’autrice del Premio Lumen de novela “Vladimir” è pronta a incontrare i suoi nuovi lettori e noi non vediamo l’ora di farlo con lei. Da Sud a Nord ci vediamo il: - 2 ottobre a Castellammare di Stabia (NA), con Carmen Matarazzo e Gianluca Calvino. Appuntament - facebook.com Vai su Facebook