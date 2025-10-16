Maria Luisa Ramponi ai carabinieri dopo l' esplosione | Ve l' avevo detto bastardi Ma senza l' intervento dei militari sarebbe morta

«Ve l'avevo detto, bastardi». Lo ha urlato Maria Luisa Ramponi ai carabinieri, dopo aver fatto esplodere il casale che i militari stavano sgomberando la mattina del 13 ottobre a. 🔗 Leggi su Leggo.it

maria luisa ramponi ai carabinieri dopo l esplosione ve l avevo detto bastardi ma senza l intervento dei militari sarebbe morta

© Leggo.it - Maria Luisa Ramponi ai carabinieri dopo l'esplosione: «Ve l'avevo detto, bastardi». Ma senza l'intervento dei militari sarebbe morta

