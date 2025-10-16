Maria Concetta Riina andrà in carcere | le accuse alla figlia del boss

La Cassazione ha confermato l’arresto per Maria Concetta Riina, figlia maggiore del capo dei capi di Cosa nostra, Totò Riina, respingendo il ricorso presentato dal suo avvocato, Francesco Olivieri. La decisione rende definitiva la misura cautelare e apre per la donna le porte del carcere, con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le accuse della Procura di Firenze. Secondo l’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, Maria Concetta Riina avrebbe minacciato due imprenditori in Toscana per ottenere denaro e beni. In particolare, a un industriale di Siena avrebbe sottratto una cesta di prodotti alimentari del valore di 350 euro e 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maria Concetta Riina andrà in carcere: le accuse alla figlia del boss

