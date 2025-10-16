Margaret Spada morta durante una rinoplastica i due chirurghi non potranno operare per un anno

Per la morte di Margaret Spada Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi titolari dell'ambulatorio dove è stata operata, sono interdetti dalla professione per un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trentasei minuti è il tempo trascorso dal momento in cui Margaret Spada si è sentita male con un arresto cardiaco fino a quando sono stati chiamati i soccorsi. Nel frattempo i due chirurghi Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, hanno tentato di rianim - facebook.com Vai su Facebook

L'atroce sofferenza di Margaret prima dell'arrivo dei soccorsi e del tragico epilogo - X Vai su X

Margaret Spada, la 22enne morta per un intervento di rinoplastica a Roma: un anno di sospensione per i due medici Precopio - Il gip di Roma ha disposto il divieto di esercizio della professione, per un anno, per Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio medici indagati per omicidio colposo in relazione alla ... Da msn.com

Margaret Spada, morta dopo una rinoplastica: misura per 2 medici - ROMA – Disposta dal gip di Roma la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada. Riporta livesicilia.it

Margaret Spada morta durante intervento al naso: fatali 36 minuti senza soccorsi, defibrillatore era scarico - A rivelarsi fatale per Margaret Spada è stato un ritardo di 36 minuti tra il malore e la chiamata ai soccorsi. Come scrive fanpage.it