Margaret Spada morta a 22 anni per una rinoplastica | per i 2 medici divieto dell’esercizio della professione per un anno

(Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto il divieto di esercizio della professione, per un anno, per Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio medici, indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Margaret Spada, la 22enne deceduta dopo essersi sottoposta lo scorso 4 novembre a un intervento di rinoplastica parziale in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

