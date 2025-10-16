Marcus Thuram le ultime sull’infortunio Ci sarà a Roma?

Marcus Thuram. Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter dopo l’allenamento mattutino di oggi ad Appiano Gentile, che ha visto Cristian Chivu ritrovare tutti i giocatori rientrati dalle nazionali. L’atmosfera in vista della prossima sfida di Serie A contro la Roma era molto attesa dai tifosi, soprattutto per capire le condizioni di Marcus Thuram, reduce da un piccolo problema fisico. Come riportato da Sky Sport, Thuram ha lavorato nuovamente a parte durante la seduta odierna. Questo conferma i sospetti emersi negli ultimi giorni e toglie ogni dubbio: il francese non sarà disponibile per la gara contro i giallorossi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it