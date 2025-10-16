Marco Bezzecchi ecco la penalità da scontare a Phillip Island dopo il contatto con Marc Marquez in Indonesia
Ufficializzata la sanzione per Marco Bezzecchi a causa dell’incidente nel GP d’Indonesia in cui ha coinvolto Marc Marquez, tamponandolo da dietro e provocando una rovinosa caduta che ha determinato la conclusione della corsa di entrambi. Il panel di steward della MotoGP ha infatti deciso per un doppio long lap penalty che l’italiano dovrà scontare nel prossimo Gran Premio, quello che si disputerà in Australia, a Phillip Island, domenica 19 ottobre. Una sanzione, questa, che fa anche tirare un sospiro di sollievo allo stesso Bezzecchi, che avrebbe potuto forse subire conseguenze ben peggiori rispetto a un contatto che, considerate le circostanze (fasi iniziali e curva 8), poteva davvero avere esiti meno felici, ammesso che di felice ci sia qualcosa nel dover chiudere subito una corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
