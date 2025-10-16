Marciapiedi inaccessibili ai pedoni tra corso Calatafimi e viale Regione Siciliana

Il degrado fra immondizia ed erbacce che invadono gli stessi marciapiedi oltre alle buche. C'è il rischio di farsi male. E' veramente inaccettabile quello che si vede lungo tutto il marciapiede che va da corso Calatafimi fino al viale Regione Siciliana. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

