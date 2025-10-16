Marciapiedi inaccessibili ai pedoni tra corso Calatafimi e viale Regione Siciliana
Il degrado fra immondizia ed erbacce che invadono gli stessi marciapiedi oltre alle buche. C'è il rischio di farsi male. E' veramente inaccettabile quello che si vede lungo tutto il marciapiede che va da corso Calatafimi fino al viale Regione Siciliana. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Uffici postali inaccessibili, Padula: "Basta barriere" Il Garante regionale per le persone con disabilità chiede interventi urgenti a Poste Italiane, alle amministrazioni comunali di San Fele e Potenza e al Prefetto "Due giorni fa, in qualità di Garante regionale della - facebook.com Vai su Facebook
Rampe pericolose, metro inaccessibili e bus "senza voce": l'odissea dei disabili a Roma https://ift.tt/g6LMrSu - X Vai su X
Marciapiedi inaccessibili ai pedoni tra corso Calatafimi e viale Regione Siciliana - Il degrado fra immondizia ed erbacce che invadono gli stessi marciapiedi oltre alle buche. Scrive mondopalermo.it
Frosinone, quei marciapiedi impraticabili: lo slalom dei pedoni tra buche, radici e pali della luce - Marciapiedi rotti, con buche o ostacoli vari: Frosinone non è una città per pedoni. ilmessaggero.it scrive
Roma est, presentata la mappa dei marciapiedi pericolosi: il municipio bussa al Campidoglio per i fondi - La commissione Lavori pubblici ha mappato gli interventi più urgenti per ripristinare o installare dissuasori parapedonali per mettere al sicuro i pedoni ed evitare la sosta selvaggia sui marcipiedi ... Secondo romatoday.it