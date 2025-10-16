Marassi | detenuto cerca di incendiare la cella poi ferisce otto agenti

Genovatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto ha aggredito e ferito otto agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Marassi. A rivelare quanto accaduto è il sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria: intorno alle 23 un detenuto di origini egiziane, giunto da poco nel carcere genovese per reati di violenza sessuale, prima si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

