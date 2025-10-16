Maraini Titti Giuliani Foti Cassigoli | successo per l’incontro con le tre scrittrici

Firenze, 16 ottobre 2025 - Un incontro di successo nel solco dell’eredità spirituale del Maestro Franco Zeffirelli con due scrittrici toscane - Titti Giuliani Foti ed Erica Gardenti Cassigoli - e la più importante scrittrice italiana, Dacia Maraini. È quello che si è tenuto alla Fondazione Zeffirelli: una sala gremita per l’incontro che le ha viste presentare le loro opere in un viaggio che ha emozionato i presenti, tra memoria, scrittura e identità femminile, nel cuore del progetto La Toscana delle Donne, che celebra il pensiero, la creatività e la voce delle donne nei territori della nostra regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

