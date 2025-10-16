Manuela Petrangeli uccisa a fucilate da Gianluca Molinaro gli sms dell' ex | ?Ti sei scavata la fossa con le tue mani ora vammi a denunciare

«La mia vita è un inferno, Manuela, ho solo uno scopo, e non te lo posso dire, ma tu stai giocando col fuoco, io sono una bomba a orologeria». È questo uno delle.

Manuela Petrangeli, uccisa a fucilate dall'ex a Roma. L'audio dell'uomo: «Ti sei scavata la fossa, sono una bomba a orologeria» - «La mia vita è un inferno, Manuela, ho solo uno scopo, e non te lo posso dire, ma tu stai giocando col fuoco, io sono una bomba a orologeria». Si legge su ilmessaggero.it

Manuela Petrangeli uccisa a fucilate da Gianluca Molinaro, gli sms dell'ex: «Ti sei scavata la fossa con le tue mani, ora vammi a denunciare» - «La mia vita è un inferno, Manuela, ho solo uno scopo, e non te lo posso dire, ma tu stai giocando col fuoco, io sono una bomba a orologeria». msn.com scrive

Il femminicidio di Manuela Petrangeli, in aula gli audio tra l'imputato e la vittima - In aula verranno fatti ascoltare gli audio tra l'imputato, Gianluca Molinaro, e la vittima, sua ex comp ... Riporta rainews.it