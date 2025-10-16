Mantova vs Sudtirol ottava giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che devono salvarsi ma già in difficoltà, per cui chi perde rischia grosso e chi vince respira. Mantova vs Sudtirol si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA VS SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i virgiliani è già una sorta di spartiacque essendo impantanati nei bassifondi della classifica. La squadra di Possanzini, penultima con 4 punti, deve sfruttare il fattore campo e scrollarsi di dosso un avvio balbettante. Gli altoatesini sono reduci da una scia di risultati positivi e con l’obiettivo di creare una certa distanza con la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

