Manovra verso pacchetto da 4,4 mld

Servizitelevideo.rai.it | 16 ott 2025

22.40 Il governo sta lavorando a un pacchetto di misure finanziarie da cui conta di ricavare 4,4 mld di euro per la manovra I provvedimenti, sui qualisi starebbe ancora lavorando per limare i dettagli comprenderebbero la norma per lo svincolo dei depositi creati nel passato con la norma che aveva come altra opzione la tassazione del 40% degli extraprofitti. In questo caso si lavora ad una tassazione del 27,5% che secondo i calcoli di questi giorni farebbero 1,7 mld che si riducono a 1,3 se si applicano alle 9 maggiori banche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

