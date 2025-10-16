Manovra trovata l' intesa sulle banche Ecco cosa prevedono le misure
Si è concluso positivamente il vertice di maggioranza sulla manovra. Ci sarebbe l'intesa tra Giorgia Meloni, i suoi due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento da Washington) sul contributo da parte di banche e assicurazioni per finanziare la legge di bilancio. Un vertice che è servito a trovare la "quadra" in vista del Consiglio dei ministri che domattina dovrà licenziare la manovra da 18 miliardi. Com'è noto, Tajani si è opposto alla tassa sugli extraprofitti bollandola come "una tassa che sa di U" e Forza Italia ha annunciato che non l'avrebbe mai votata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manovra quater, Dagnino: “Trovata la sintesi su punti importanti” http://dlvr.it/TNQyyT - X Vai su X
In manovra l'addio al mese di sospensione attualmente previsto tra un rinnovo e l'altro - facebook.com Vai su Facebook
Il centrodestra chiude sulla manovra, intesa sulle banche - Domani mattina alle 11 il Cdm per il via libera (ANSA) ... Secondo ansa.it
Manovra, vertice notturno: trovato l’accordo sul contributo delle banche - Dopo una giornata di tensioni, i partiti di governo hanno t rovato l’ intesa su banche e assicurazioni in un vertice di maggioranza convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, chiudendo ... Da tg.la7.it
Manovra, trovata l'intesa sulle banche - È servito un vertice serale dei leader di maggioranza per sbloccare l'impasse nel centrodestra sul contributo delle banche per finanziare parte della prossima legge di bilancio, attesa venerdì mattina ... Scrive avvenire.it