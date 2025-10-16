Manovra trovata l' intesa sulle banche Ecco cosa prevedono le misure

Ilgiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso positivamente il vertice di maggioranza sulla manovra. Ci sarebbe l'intesa tra Giorgia Meloni, i suoi due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento da Washington) sul contributo da parte di banche e assicurazioni per finanziare la legge di bilancio. Un vertice che è servito a trovare la "quadra" in vista del Consiglio dei ministri che domattina dovrà licenziare la manovra da 18 miliardi. Com'è noto, Tajani si è opposto alla tassa sugli extraprofitti bollandola come "una tassa che sa di U" e Forza Italia ha annunciato che non l'avrebbe mai votata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

manovra trovata l intesa sulle banche ecco cosa prevedono le misure

© Ilgiornale.it - Manovra, trovata l'intesa sulle banche. Ecco cosa prevedono le misure

News recenti che potrebbero piacerti

manovra trovata intesa bancheIl centrodestra chiude sulla manovra, intesa sulle banche - Domani mattina alle 11 il Cdm per il via libera (ANSA) ... Secondo ansa.it

manovra trovata intesa bancheManovra, vertice notturno: trovato l’accordo sul contributo delle banche - Dopo una giornata di tensioni, i partiti di governo hanno t rovato l’ intesa su banche e assicurazioni in un vertice di maggioranza convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, chiudendo ... Da tg.la7.it

Manovra, trovata l'intesa sulle banche - È servito un vertice serale dei leader di maggioranza per sbloccare l'impasse nel centrodestra sul contributo delle banche per finanziare parte della prossima legge di bilancio, attesa venerdì mattina ... Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Trovata Intesa Banche