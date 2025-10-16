Manovra taglio Irpef e flat tax sugli aumenti di stipendio | quanti euro in più in busta paga? Novità | Isee pensioni bonus mamma

Xml2.corriere.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio dello scaglione Irpef va dal 35% al 33% per i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro lordi. Sul lavoro, è previsto lo stanziamento di 2 miliardi per il 2026 al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita: cosa significa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra taglio irpef e flat tax sugli aumenti di stipendio quanti euro in pi249 in busta paga160novit224 isee pensioni bonus mamma

© Xml2.corriere.it - Manovra, taglio Irpef e flat tax sugli aumenti di stipendio: quanti euro in più in busta paga? Novità: Isee, pensioni, bonus mamma

Argomenti simili trattati di recente

manovra taglio irpef flatManovra, taglio Irpef e flat tax sugli aumenti di stipendio: quanti euro in più in busta paga? - Il passaggio dello scaglione Irpef va dal 35% al 33% per i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro lordi. Da corriere.it

manovra taglio irpef flatManovra taglio Irpef 2026, aliquota dal 35% al 33% e doppio tetto fiscale: cosa significa - Manovra taglio Irpef 2026: riduzione aliquota al 33% e doppio tetto fiscale per redditi alti. tag24.it scrive

manovra taglio irpef flatLa flat tax sui contratti vale 135 euro a lavoratore. Ma è scontro sugli esclusi - Sindaci critici sulla tassa di soggiorno: ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Taglio Irpef Flat