Manovra | stop aumento età pensionabile solo per lavori usuranti Le altre misure

Nel biennio 2027-2028, si conferma, ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti, l'aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all'adeguamento all'aspettativa di vita. Gli interventi sulle pensioni secondo le tabelle costano -0,02 del pil nel 2026 (circa 460 milioni); -0,08 nel 2027 (quasi 1,9 mld) e -0,05 nel 2028 (1,15 mld). Quasi oltre 3 mld in totale sui tre anni. Lo prevede il Dpb L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Manovra: stop aumento età pensionabile solo per lavori usuranti. Le altre misure

