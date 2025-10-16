Roma - Nel Documento programmatico di bilancio 2026 il Governo limita l’aumento dell’età pensionabile solo ai lavori gravosi, introduce tagli Irpef e aiuti familari. È stato diffuso questa mattina il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2026, inviato dal ministero dell’Economia alla Commissione europea e al Parlamento italiano, che svela le principali linee d’intervento della prossima manovra finanziaria. Tra le novità spicca la decisione di sterilizzare l’aumento dell’età pensionabile, ma esclusivamente per i lavori gravosi e usuranti. Relativamente alle pensioni, il documento stabilisce che nel biennio 2027-2028 verrà confermato l’adeguamento automatico legato all’aspettativa di vita, ma per coloro che svolgono mansioni considerate gravose o usuranti l’innalzamento sarà congelato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Manovra shock: solo i lavori più duri salveranno l’età pensionabile