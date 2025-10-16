Manovra rinnovi contrattuali detassati del 10% Le ultime novità su fisco imprese case e famiglia

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La misura lascerà nelle tasche dei dipendenti circa 1,8 miliardi di euro. Confermato l’aumento del 5% per le riconferme tardive degli accordi collettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manovra rinnovi contrattuali detassati del 10 le ultime novit224 su fisco imprese case e famiglia

© Quotidiano.net - Manovra, rinnovi contrattuali detassati del 10%. Le ultime novità su fisco, imprese, case e famiglia

Leggi anche questi approfondimenti

manovra rinnovi contrattuali detassatiManovra, rinnovi contrattuali detassati del 10%. Le ultime novità su fisco, imprese, case e famiglia - Confermato l’aumento del 5% per le riconferme tardive degli accordi collettivi ... Scrive quotidiano.net

manovra rinnovi contrattuali detassatiStipendi, aumenti detassati. Alle mamme 60 euro al mese. La manovra sale a 18 miliardi: le novità - Soldi che andranno, e questa è la novità, ai “salari”. Riporta ilmattino.it

manovra rinnovi contrattuali detassatiLa flat tax sui contratti vale 135 euro a lavoratore. Ma è scontro sugli esclusi - Sindaci critici sulla tassa di soggiorno: ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Rinnovi Contrattuali Detassati