Manovra muro di Forza Italia sulla tassa sugli extraprofitti bancari
Alla vigilia del Consiglio dei ministri per il via libera alla Finanziaria, ecco nuove tensioni interne al governo sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. Parlando con i giornalisti a margine dei Med Dialogues a Napoli, Antonio Tajani ha affermato di aver ricevuto durante l’ultimo Cdm rassicurazioni dal ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, «che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un po’ da Unione sovietica». Il capo della Farnesina ha poi aggiunto: «Non credo che si debba intervenire con misure impositive. Sono in corso colloqui con il mondo bancario, il mondo assicurativo, perché possano dare un contributo alla Manovra, cosa che è giusta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
