Manovra muro di Forza Italia sulla tassa sugli extraprofitti bancari

Lettera43.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del Consiglio dei ministri per il via libera alla Finanziaria, ecco nuove tensioni interne al governo sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. Parlando con i giornalisti a margine dei Med Dialogues a Napoli, Antonio Tajani ha affermato di aver ricevuto durante l’ultimo Cdm rassicurazioni dal ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, «che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un po’ da Unione sovietica». Il capo della Farnesina ha poi aggiunto: «Non credo che si debba intervenire con misure impositive. Sono in corso colloqui con il mondo bancario, il mondo assicurativo, perché possano dare un contributo alla Manovra, cosa che è giusta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

manovra muro di forza italia sulla tassa sugli extraprofitti bancari

© Lettera43.it - Manovra, muro di Forza Italia sulla tassa sugli extraprofitti bancari

News recenti che potrebbero piacerti

Manovra, muro di Forza Italia sulla tassa sugli extraprofitti bancari - Il ministro degli Esteri Tajani parla di «concetto da Unione Sovietica». Secondo lettera43.it

manovra muro forza italiaManovra, 11 miliardi in tre anni dalle banche. Forza Italia: “Non voteremo mai una tassa” - Nel Documento programmatico di bilancio spunta un intervento strutturale sugli istituti e le assicurazioni. Lo riporta repubblica.it

manovra muro forza italiaIl muro di Forza Italia sul contributo dalle banche: "Gli extraprofitti non esistono, sono dei guadagni" - "Negli ultimi anni ci sono stati degli aggravi fiscali ulteriori per gli istituti di credito", spiega a Today. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Muro Forza Italia