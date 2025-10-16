Manovra | Lai Pd ' da stop Fornero a pensioni più lontane da destra solo propaganda'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Dall'abolizione della legge Fornero all'aumento di tre mesi dell'età pensionabile il passo è breve. C'è riuscita la destra che presa dal furore propagandistico aveva dato i numeri sulle pensioni, inservibili anche per il gioco del lotto. Via la Fornero avevano gridato ai quattro venti insieme alla proposta di fissare il tetto a quota 100 che poi è stata archiviata, con il silenzio di Salvini, che ha fatto ammenda, perché risultata troppo costosa. E poi proposte su proposte per tentare di catturare consenso. Ed ora si apprende che ci si appresta ad alzare l'età pensionabile di altri tre mesi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Manovra, lo stop all'aumento dell'età pensionabile solo per i lavori gravosi-usuranti. Benefici del taglio dell'Irpef limitato per i redditi più alti. Risorse per caregiver e lavoratrici con almeno 2 figli. Tutte le misure #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, lo stop all'aumento dell'età pensionabile solo per i lavori gravosi-usuranti. Benefici del taglio dell'Irpef limitato per i redditi più alti. Risorse per caregiver e lavoratrici con almeno 2 figli. Tutte le misure #ANSA - X Vai su X
Lai (Pd), la destra? Da stop Fornero a pensioni più lontane... - "Dall'abolizione della legge Fornero all'aumento di tre mesi dell'età pensionabile il passo è breve. Lo riporta ansa.it
Manovra: Lai (Pd), 'da stop Fornero a pensioni più lontane, da destra solo propaganda' - Se non ci fossero le risorse del Pnrr, ormai prossimo alla scadenza, saremmo già in ... Segnala iltempo.it
Frenata sul blocco dei tre mesi in più per andare in pensione. Il governo riflette sui costi - A soffrire è la promessa del governo di bloccare l’aumento di tre mesi nei requisiti per uscire dal primo gennaio 2027. Scrive repubblica.it