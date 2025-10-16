Manovra | Lai Pd ' da stop Fornero a pensioni più lontane da destra solo propaganda'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Dall'abolizione della legge Fornero all'aumento di tre mesi dell'età pensionabile il passo è breve. C'è riuscita la destra che presa dal furore propagandistico aveva dato i numeri sulle pensioni, inservibili anche per il gioco del lotto. Via la Fornero avevano gridato ai quattro venti insieme alla proposta di fissare il tetto a quota 100 che poi è stata archiviata, con il silenzio di Salvini, che ha fatto ammenda, perché risultata troppo costosa. E poi proposte su proposte per tentare di catturare consenso. Ed ora si apprende che ci si appresta ad alzare l'età pensionabile di altri tre mesi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

