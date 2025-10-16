Ogni volta che si vuole screditare una proposta, torna di moda l’Unione Sovietica. Se una proposta non piace, Antonio Tajani evoca l’U e lo “spauracchio” berlusconiano del comunismo. L’ha fatto sul salario minimo e ora torna a farlo sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. Con la differenza che, in questo caso, rischia di aprire una frattura nella maggioranza di governo con la contrarietà di Forza Italia a una tassa strutturale sulle banche. Forza Italia, assicura il partito in una nota, “non voterà né in Cdm né in Parlamento alcuna tassa sugli extraprofitti” delle banche. Il partito di Tajani sostiene che sia giusto cercare un accordo con gli istituti “per contribuire a finanziaria il Sistema sanitario, le imprese, gli aumenti dei salari e il taglio dell’Irpef”, ma non attraverso un contributo sugli extraprofitti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, la tassa sulle banche spacca il governo: Tajani insorge invocando l’Unione Sovietica