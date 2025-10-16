Manovra la proposta per aumentare gli stipendi | Patrimoniale e tassa su extraprofitti di banche e aziende energetiche

Lanotiziagiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La priorità è “sbloccare gli stipendi”, agganciando i salari all’inflazione. E per farlo la soluzione proposta da Alleanza Verdi-Sinistra è quella di introdurre una patrimoniale. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si appellano così non solo al governo, ma anche a Pd e Movimento 5 Stelle, per trovare unità in vista della Manovra e portare avanti proposte concrete da presentare alla maggioranza. L’idea è quella di costruire insieme un pacchetto di proposte, comuni alle opposizioni, per portare avanti una lotta condivisa durante la discussione della Legge di Bilancio. La principale proposta di Avs riguarda comunque i salari, con un intervento da mettere in campo attraverso risorse da reperire con l’incremento della tassazione delle rendite finanziarie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

