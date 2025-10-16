Roma, 16 ott. (askanews) - "Definirei la manovra conservativa, innanzitutto perché tende a conservare i conti rispetto ai vincoli esterni di Bruxelles, e poi perché mantiene la linea impostata da Giorgia Meloni fin dalla prima legge di bilancio, in un contesto di scarsità di risorse. Tuttavia - ha aggiunto - occorrerebbe anche lavorare su Bruxelles, perché tutta l'Europa non cresce: serve intervenire sul Patto di stabilità". Lo ha detto Federico Iadicicco, presidente di ANPIT, intervenendo a Largo Chigi, format televisivo di Urania Tv. "Nel merito - ha proseguito - sono sicuramente positivi gli interventi su famiglie e Irpef, perché vanno nella direzione dell'aumento del reddito disponibile del ceto medio, che serve, anche se di poco, ad accrescere i consumi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra, Iadicicco (ANPIT): Conservativa nei conti