Manovra | Fratoianni ' di austerità e con aumento impressionante spese militari'
Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Alcuni ministri, come la Calderone, sostengono che questa manovra sia molto coraggiosa. A loro vorrei dire che di coraggiosi ci sono solo i lavoratori italiani che vedono i loro stipendi al palo da 30 anni, si misurano con il costo della vita che cresce e con un'area di povertà che cresce. Questa è una manovra di austerità che aumenta in modo impressionante solo le spese militari". Lo ha detto Nicola Fratoianni nel corso di un incontro sulle misure economiche proposte da Avs. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Europa Verde - Verdi. . Alzare gli stipendi, migliorare la vita. Segui la conferenza stampa dalla Camera con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Fratoianni, 'di austerità e con aumento impressionante spese militari' - "Alcuni ministri, come la Calderone, sostengono che questa manovra sia molto coraggiosa. Da iltempo.it
Manovra, fino a 120 euro in più in busta paga: il piano della maggioranza per il ceto medio - Un taglio delle tasse che potrebbe alleggerire sensibilmente il prelievo fiscale per il ceto medio, con un guadagno in busta paga che – almeno sulla carta – arriverebbe fino a 120 euro al mese. Riporta iltempo.it