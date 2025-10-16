Manovra flat tax e tagli Irpef | quanti euro in più in busta paga? | Banche muro di FI sulla tassa | Un po' da Unione sovietica

Xml2.corriere.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio dello scaglione Irpef va dal 35% al 33% per i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro lordi. Sul lavoro, è previsto lo stanziamento di 2 miliardi per il 2026 al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita: cosa significa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

