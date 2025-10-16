Manovra dal taglio Irpef alla riforma Isee | tutte le misure del Dpb
(Adnkronos) – "La manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza, coniugando l’impegno del Governo a proseguire, da un lato, l’azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie e delle imprese e per il sociale e, dall’altro, ad assicurare la sostenibilità della finanza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Manovra, taglio Irpef e flat tax sugli aumenti di stipendio: quanti euro in più in busta paga? Novità: Isee, pensioni, bonus mamma - X Vai su X
La Manovra 2026 verso il taglio dell’Irpef: la seconda aliquota scende dal 35% al 33% per redditi tra 28 e 50 mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, taglio Irpef e flat tax sugli aumenti di stipendio: quanti euro in più in busta paga? - Il passaggio dello scaglione Irpef va dal 35% al 33% per i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro lordi. Scrive corriere.it
Manovra, dal taglio Irpef alla riforma Isee: tutte le misure del Dpb - 2028 interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza, coniugando l’impegno del Governo a proseguire, da un l ... Riporta msn.com
Dalla pace fiscale al taglio Irpef: le previsioni sulla Manovra 2026 - Taglio Irpef 2026 e nuove politiche fiscali in arrivo: il governo definisce la manovra con riduzioni d’imposta, incentivi alle imprese e sostegni alle famiglie. Da trend-online.com