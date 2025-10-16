Manovra convocato per domani alle 11 il Consiglio ministri

Roma, 16 ott. (askanews) – La manovra di bilancio sarà sul tavolo della riunione del governo domani alle ore 11. Il consiglio dei ministri è stato appena convocato, secondo quanto si legge in nella nota di Palazzo Chigi. "Il Consiglio dei ministri è convocato domani, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: – SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (ECONOMIA E FINANZE); – LEGGI REGIONALI; – VARIE ED EVENTUALI".

