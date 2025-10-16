Manovra confermato contributo delle banche per 5 miliardi

(Adnkronos) – L'entità del contributo da banche e assicurazioni ammonterebbe a circa 5 miliardi nella manovra 2026. Lo confermano fonti di maggioranza al termine del vertice che si è svolto in serata a Palazzo Chigi per limare la legge di bilancio. Un contributo che non è da intendersi come tassa sugli extraprofitti, assicurano fonti di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com