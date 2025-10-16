Manovra | Centrodestra trova l’intesa sulle banche Non sarà una tassa sugli extraprofitti
I leader del centrodestra, raccontano fonti della maggioranza avrebbero trovato un'intesa (che sarà domani presentata al Cdm delle 11) sul contributo bancario, inteso non come tassa sugli extraprofitti, appianando così le tensioni tra Forza Italia e Lega L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
