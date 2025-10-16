Manovra centrodestra trova la quadra sulle banche | governo evita la parola extraprofitti
Un colpo di cinghia da 4,4 miliardi sulle casse di banche e assicurazioni: il governo Meloni ha trovato la chiave per far entrare la “quota di solidarietà” nella manovra 2026 senza violare il tabù “no tassa sugli extraprofitti”. L’arma scelta è un prelievo del 27,5% sugli utili accantonati a patrimonio: chi li distribuirà ai soci pagherà meno, chi non lo farà contribuirà comunque. L’intesa, blindata in un vertice lampo a Palazzo Chigi, sarà blindata domani alle 11 nel Consiglio dei ministri. Il patto notturno: così è nato il “contributo”. Alle 20.30 la premier ha convocato i big della maggioranza nel salone del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
