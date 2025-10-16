Manovra Calenda | Se non metti a posto sanità sicurezza crescita il taglio delle tasse è inutile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Abbiamo chiesto due cose e una delle due credo l'abbiano accettata. Rimettere Industria 4.0 e ridurre i costi dell'energia, visto che è l'85% superiore a quello europeo. Insieme ovviamente alla questione dei medici, infermieri e del pronto soccorso. Su Industria 4.0 pare che abbiano ascoltato. Mi pare che intanto bisogna capure qual è la strada. Se non metti a posto i servizi fondamentali dello Stato, cioè sanità, sicurezza e se non pensi alla crescita, il taglio delle tasse è inutile" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

