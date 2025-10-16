Manovra Calderone | Una legge di bilancio coraggiosa con 2 miliardi per il lavoro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Il Governo è impegnato nel sostenere il lavoro, con una finanziaria coraggiosa, con 2 miliardi a favore del lavoro, della produttività e del rinnovo dei contratti. Questo è il frutto di una gestione oculata dei conti pubblici. Dalla stabilità dei conti nasce la credibilità dei conti del nostro Paese" così la Ministra Calderone, intervenendo all'assemblea di Adepp a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online