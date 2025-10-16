Manovra | Berrino FdI ' misure contribuiranno a fiducia cittadini nel futuro'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Accogliamo con favore il documento Programmatico di Bilancio varato nel Cdm dal governo Meloni per l'anno 2026, una misura coraggiosa e concreta che mette al centro i cittadini e il lavoro. L'aumento dei salari, che rappresenta un passo fondamentale per migliorare il potere d'acquisto delle famiglie italiane e sostenere la crescita interna. La riduzione delle tasse per i cittadini, un segnale chiaro di attenzione verso il benessere economico delle persone e delle imprese, capace di stimolare consumi e investimenti". Così il senatore Gianni Berrino componente della X° commissione a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Berrino (FdI), 'misure contribuiranno a fiducia cittadini nel futuro'

