Manovra | Baldino M5s ' non è per ceto medio servono aiuti a famiglie e imprese non condoni'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Parlare di una manovra per il ceto medio con appena 18 miliardi è difficile: è la più povera degli ultimi undici anni. Un bilancio da mille miliardi non può limitarsi a piccoli ritocchi fiscali. Servono misure per aumentare salari, sostenere la produzione e il potere d'acquisto. I condoni non sono la ricetta giusta. Oggi sei milioni di lavoratori guadagnano meno di mille euro al mese: bisogna agire su domanda interna e imprese. Senza il Pnrr, l'Italia sarebbe già in recessione". Così la deputata del Movimento 5 stelle Vittoria Baldino, a Ping Pong su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
La rottamazione quinquies è confermata nella manovra 2026, che verrà approvata domani in Consiglio dei ministri. Esulta Matteo Salvini, che della misura è il principale promotore - facebook.com Vai su Facebook
"Toprak parla di rispetto, ma mi pare non ricordi cosa fece nel 2019 a Laguna Seca mentre mi giocavo il titolo con Rea. La manovra di Iannone? l'ho fatta e vista fare mille volte, non è che per una penalità ti… https://gpone.com/it/2025/10/12/sbk/bautista-toprak - X Vai su X
Manovra: Turco, M5S proporra' 'norma Olivetti' per tetto retribuzioni top manager - "Certo, le banche e le grandi aziende sono entita' private e formalmente libere di determinare le proprie politiche retributive. Segnala borsaitaliana.it