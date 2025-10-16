Manovra | Bagnai Lega ' bene contributo banche iniziativa concreta'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Positivo il contributo straordinario che verrà dato dagli istituti bancari. Crediamo sia giusto che chi, operando in un mercato fortemente concentrato, ha avuto utili record, contribuisca attivamente al Paese e alle iniziative a sostegno dei cittadini. Un'iniziativa concreta, che va nella direzione indicata da sempre dalla Lega: far crescere l'Italia con giustizia e buonsenso, senza penalizzare nessuno ma coinvolgendo maggiormente chi può fare di più". Così il deputato della Lega Alberto Bagnai, presidente della commissione Enti Gestori e responsabile del dipartimento Economia del partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

