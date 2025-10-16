Manovra accordo nella maggioranza sul contributo delle banche
Il vertice andato in scena a Palazzo Chigi è servito, da quanto emerge, a trovare la quadra sul contributo da parte di istituti di credito e assicurazioni per finanziare la legge di bilancio dopo lo stop di Forza Italia alle tasse sugli extraprofitti bancari, definite da Antonio Tajani « misure impositive da Unione Sovietica ». L’intesa tra i partiti al governo è giunta al termine di una giornata caratterizzata da forti tensioni attorno al contributo da banche e assicurazioni – quantificato nel Documento programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles in 4,4 miliardi per il 2026 (11 nel triennio) – con il muro di FI e la Lega a ribadire che «le risorse garantite dagli istituti, in parte derivate anche dai loro extraprofitti, saranno fondamentali per il sostegno della sanità italiana». 🔗 Leggi su Lettera43.it
