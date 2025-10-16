Manovra accordo in extremis dopo la battaglia Lega-Forza Italia sulle banche Tajani esulta | Niente tassa sugli extraprofitti
Roma – Quando sembrava in via di chiusura il capitolo banche, la partita si è di nuovo riaperta ed è riesploso lo scontro al calor bianco tra Lega e Forza Italia sul contributo che gli istituti di credito e le assicurazioni dovranno garantire alla manovra. E solo a tarda sera, dopo l’ennesimo summit d’emergenza convocato a Palazzo Chigi in tutta fretta da Giorgia Meloni, si è riusciti a rimettere i treni sui binari giusti per arrivare, venerdì 17 ottobre, al via libera alla legge di Bilancio. Un accordo in extremis nella notte ha evitato quello che sarebbe stato un maldestro rinvio: le banche e le assicurazioni concorreranno al finanziamento del pacchetto di finanza pubblica con un esborso di 4,4 miliardi di euro, ma evitando forme di tassazione dei cosiddetti extraprofitti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
