Manovra 2026 Tajani | Non ci sarà tassa su extraprofitti banche

(LaPresse) “Il ministro Giorgetti mi ha assicurato durante l’ultimo Consiglio dei ministri che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti rispondendo a una mia precisa domanda. Non credo si debba intervenire con misure impositive, si deve avere invece un colloquio serrato con il mondo bancario e assicurativo perchè possano dare un contributo alla Manovra. Un conto è una scelta condivisa un conto è mettere una tassa che rischia di spaventare i mercati e gli investitori italiani e stranieri. Una tassa sugli extraprofitti significa fare un danno all’economia italiana “. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri, intervenendo al MED Dialogues in svolgimento al Palazzo Reale di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, Tajani: "Non ci sarà tassa su extraprofitti banche"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manovra, Tajani: 'La tassa sugli extraprofitti da Urss, non ci sarà'. Tensione nella maggioranza sulle banche, Fi: 'No a imposizioni autoritarie, non la voteremo mai'. Nuovo vertice a Palazzo Chigi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #15ottobre #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Tajani #Femminicidio #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Todde #Sardegna #PapaLeoneXIV #ItaliaIsraele - X Vai su X

Manovra, Tajani: 'La tassa sugli extraprofitti da Urss, non ci sarà' - Tensione nella maggioranza sui provvedimenti per le banche, Fi: 'No a imposizioni autoritarie, non la voteremo mai'. Secondo ansa.it

Manovra, scontro tra Lega e Forza Italia su tassa sugli extraprofitti delle banche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, scontro tra Lega e Forza Italia su tassa sugli extraprofitti delle banche ... Lo riporta tg24.sky.it

Manovra, dalle banche e assicurazioni 4,4 miliardi nel 2026 (11 in 3 anni). Su Affaritaliani il documento integrale inviato a Bruxelles - Antonio Tajani ha assicurato che non ci sarà una tassazione sugli extraprofitti delle banche, ma un intervento ci sarà sicuramente. affaritaliani.it scrive