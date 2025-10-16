Manovra 2026 maggioranza trova intesa su banche | no al prelievo forzoso
Ci sarebbe l’accordo in maggioranza sul contributo delle banche alla manovra, senza prelievo forzoso. Secondo quanto si apprende da fonti di governo al termine del vertice a Palazzo Chigi, si tratta di una replica dell’accordo degli anni scorsi. Per ora, è una intesa politica, ma con l’intervento, viene sottolineato, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti da Washington. Giorgetti: “Vertice è andato bene, io credo ai miracoli”. Il vertice di maggioranza sulla manovra è andato “bene”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti parlando con i giornalisti a Washington, dove è impegnato nei lavori del Fondo monetario internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
